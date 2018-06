„Politics in da Box“ hat sich bewährt

Anzeige

Hockenheim.„Da ist etwas Gutes zusammengekommen.“, freute sich der Wahlkreisabgeordnete Daniel Born. Zum zweiten Mal in dieser Form öffnete der SPD-Politiker sein Wahlkreisbüro an einem Freitagabend zum Diskussionsformat für junge Leute über alles, was mit Politik zu tun hat. Den Start machte der 18-jährige Ketscher Moses Ruppert, der von seinem zweiwöchigen Praktikum im Team Born berichtete. Mit „drei Dingen, die ich über die Politik gelernt habe“, zeigte er deutlich, wie viel Eindruck die Mitarbeit bei ihm hinterlassen hat.

Anders als beim letzten Mal, wo sehr viele verschiedene Themen zur Sprache kamen, kristallisierte sich diesmal in der offenen Runde mit allen Teilnehmenden ein Schwerpunktthema heraus, das den Abend klar dominierte: die Bildungspolitik hatte es den Anwesenden angetan – und natürlich machte es Freude mit Daniel Born ein Mitglied des Bildungsausschusses als Gesprächspartner zu haben. Ohne Scheuklappen, Tabus oder parteipolitische Grenzen wurde über Studienplätze, Ausbildung, G8/G9, die Grundschule, Ganztagsschule, das Gymnasium, die Gemeinschaftsschule, Inklusion, den Lehrermangel und vieles mehr gesprochen.

Bildung beginnt mit der Geburt

Einig waren sich alle in der Erkenntnis, dass Bildung mit dem Lebensbeginn anfängt. Aber was selbstverständlich klingt, bedarf doch eines kurzen Nachdenkens, um festzustellen, „dass viele bildungspolitische Diskussionen so laufen, als beginne Bildung erst ab Klasse 5“, fasste einer der Teilnehmer einen Gedanken zusammen, der gemeinsam entwickelt wurde.