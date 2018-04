Anzeige

Ein neues Angebot des Wahlkreisabgeordneten Daniel Born richtet sich speziell an junge Menschen aus der Region. Unter dem Titel „politics in da box“ lädt der Landtagsabgeordnete am morgigen Freitag ab 18 Uhr zum Gespräch in ungezwungener Atmosphäre in sein Wahlkreisbüro ein.

„An dem Abend gibt es keine Vorgaben und wir sprechen einfach über alles, was die Anwesenden beschäftigt“ kündigt der wohnungspolitische Sprecher seiner Fraktion im Vorfeld an. „Mir gefällt die Idee sehr gut, anders als sonst nicht mit einem klar definierten Thema einzuladen, sondern zu sagen: Das Thema ist einfach ,Politik‘“, freut sich die Kreisvorsitzende der Jusos Rhein-Neckar, Elisabeth Krämer.

„Wir stellen unser Büro zur Verfügung, sind neugierig und haben Pizza für alle. Darüber hinaus lassen wir uns einfach mal überraschen“ sagt Born und ergänzt, dass er den Abend vor allem dazu nutzen möchte zu hören, was die jungen Menschen in seinem Wahlkreis aktuell am meisten interessiert.