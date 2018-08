Politiker bieten akrobatische Einlagen

Nur böse Zungen würden behaupten, dass es ein Workshop für politische Luftnummern gewesen sei, was sich da am helllichten Tage in der Schwetzinger Straße gegenüber des Wahlkreisbüros von Daniel Born abspielte. Fakt ist, dass sowohl der SPD-Landtagsabgeordnete als auch die Vorsitzende der baden-württembergischen SPD und Bundestagsabgeordnete Leni Breymaier dabei zu beobachten waren, wie sie versuchten, Teller auf einem Stöckchen drehend zu balancieren. Bei Borns After-Work-Party mit dem Ehrengast aus den Wahlkreis Aalen-Heidenheim ging es trotzdem nicht nur um akrobatische Qualitäten, sondern auch um tagespolitische Herausforderungen.

Die waren allerdings eingebettet in sommerliche Leichtigkeit, gute Laune und wurden von erfrischenden Getränken begleitet. „Es ist in der heutigen Zeit eine Herausforderung, Politik interessant, transparent, glaubwürdig und beständig rüberzubringen“, stellte Born fest. Er und sein Team versuchten dies mit einer roten Bank und einem stabilen Holztisch vorm Büro, wo die Bürger mit den Sozialdemokraten ins Gespräch kommen können, mit großen Fenstern „und manchmal auch mit einer großen Klappe“, sagte Born.

„Wir haben eine Kommunalwahl und eine Europawahl zu gewinnen“, fuhr der Jurist nahtlos fort: „Wir bieten die Plattform, dieses Land zukunftsfest und erfolgreich zu gestalten“.

Leni Breymaier erinnerte sich an den Marmeladenverkauf mit ihrem Bundestagskollegen aus dem Wahlkreis Rhein-Neckar, Lars Castellucci, und an den anstrengenden Prozess nach dem Wahlkampf, der ein hohes Maß an Kommunikation und Überzeugungsarbeit erfordert habe.

Für Erhalt der Demokratie wichtig

Um Unterstützung bat die Gewerkschafterin ihre Genossen in der Vermittlung der sozialdemokratischen Position von Hubertus Heil in der Rentenpolitik. Dass das Rentenniveau bei 48 Prozent gehalten werde, sei ein Erfolg. Die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung sei ebenfalls ein Verdienst der SPD. Diese beiden Themen seien allein schon wert, dass die Partei in der Regierung blieb. „Eine gesunde Partei zu gestalten, das ist unser Job“, rief Breymaier die Genossen auf, denn: „Eine gute SPD ist kein Selbstzweck, sie wird für den Erhalt der Demokratie in diesem Land gebraucht.“

Daniel Borns Wahlkreisbüro lobte die seit Oktober 2016 amtierende Landesvorsitzende: „Das ist ein total niedrigschwelliger Zugang zu dir als Abgeordneter.“ Sie selbst sei im Juli eine Woche mit dem Fahrrad in ihrem Landkreis unterwegs gewesen, sagte sie im Gespräch mit unserer Zeitung: „Die Leute reden lieber außerhalb von Wahlkampfzeiten mit Politikern, weil sie dann nicht den Eindruck haben, es geht nur darum, ihre Stimme zu kriegen.“

Natürlich ließ sie sich ebenso wie Daniel Born vom „Wakife“-Artistenteam, das derzeit in Schwetzingen und Plankstadt bei Kinderferienprogramm aktiv ist, einen Teller zum Drehen in die Hand drücken. Die Artisten Peggy und Ronny sowie Jongleur Bart Hoving sorgten mit ihren Darbietungen für Staunen.

Den großen Andrang der Vertreter von Ortsvereinen und Kreisverband nutzte Daniel Born, um Doris Uhrich zu danken, die sich nach neun Jahren im Wahlkreisbüro von Daniel Born und seiner Vorgängerin Rosa Grünstein Anfang August verabschiedet hat.

Nächste Station der Bornschen „Schatz(be)suche“: Donnerstag, 30. August, 18 Uhr: Tabakmuseum mit Gesprächsrunde zum Thema „Gute Arbeit“. mm

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 24.08.2018