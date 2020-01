Politiker und Landwirt suchen im Dialog Lösungen

Nachdem in den vergangenen Wochen und Monaten zahlreiche Diskussionen über die konventionelle Landwirtschaft entstanden sind, wollten sich zwei Stadträte der Grünen, Elke Dörflinger und Christian Keller, einen Eindruck vor Ort verschaffen.

Um verhärtete Positionen aufzubrechen und die Polarisierung „Naturschutz versus Landwirtschaft“ zu überwinden, helfen Sachkenntnis und der Dialog mit allen Beteiligten, so die Ansicht der beiden Fraktionsmitglieder und des Fraktionsvorsitzenden Adolf Härdle.

Beim Besuch auf dem Bauernhof Kief haben sie sich eine Übersicht verschafft und sind in den Dialog mit Landwirt Helmut Kief getreten. Direkt vor Ort stellte sich Kief den Fragen der Stadträte.

„Bei der Ankunft auf dem Bauernhof ist uns sofort ein grünes Kreuz aufgefallen, wie sie zurzeit überall zu sehen sind“ sagte Stadträtin Elke Dörflinger. Bauer Kief erklärte dazu: „Auch dem Landwirt ist der Erhalt der Arten wichtig, keiner möchte, dass Arten sterben. Aber auf der anderen Seite sind Forderungen an die Landwirte, die am Ende die Existenz gefährden, nicht akzeptabel.“

Erhalt der Kulturlandschaft

Kulturlandschaften würden schon seit vielen Jahrtausenden bewirtschaftet. Dabei erfülle die Kulturlandschaft neben der Produktion landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Güter vielfältige Funktionen, zu denen die touristische Nutzung genauso zähle wie die klimaausgleichende Wirkung auf die Städte und Ballungsgebiete.

Im Jahr 2019 seien in Deutschland pro Hof durchschnittlich rund 66 Milchkühe gehalten worden, im Jahr 2000 waren es etwa 33 Tiere im Durchschnitt. Der Preisdruck durch den Handel zwinge die Landwirte zu immer effizienteren Produktionsmethoden. „Trotz des enormen existenziellen Drucks sind die Landwirte an nachhaltiger Produktion und dem Erhalt der Artenvielfalt interessiert“ so Bauer Kief. „Es macht keinen Sinn über Landwirte zu spekulieren oder verallgemeinernd die landwirtschaftlichen Produktionsmethoden in Gut und Böse zu polarisieren, erst die Auseinandersetzung vor Ort mit der Arbeit als auch mit der individuellen Situation eines Landwirtes ermöglicht am Ende ein Urteil über die Situation“ so Stadträtin Elke Dörflinger.

„Der Dialog mit den Gegnern der konventionellen Landwirtschaft und den Landwirten auch vor Ort in Hockenheim ist notwendig. Uns allen ist schließlich der Erhalt aller Arten wichtig, wollen wir hier gut leben“ ergänzt Stadtrat Christian Keller. Diesen Dialog wollen der Ortsverband und die Fraktion der Grünen mit allen Beteiligten suchen und führen.

Zu diesem Dialog bietet sich beim Neujahrsempfang des Stadtverbandes der Grünen am Samstag, 25. Januar, ab 18 Uhr im Stadthallen-Restauran Rondeau die nächste Gelegenheit. khs

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 23.01.2020