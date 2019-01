Politische Realität überholt die Utopie von George Orwell

„Wenn Sie ein Bild von der Zukunft haben wollen, so stellen Sie sich einen Stiefel vor, der auf ein Gesicht tritt. Unaufhörlich“, so George Orwell in seinem Roman „1984“. In Anlehnung an diesen utopischen Roman heißt das neue Programm von Mathias Richling „Richling und 2084“ mit dem er morgen, Donnerstag, 20 Uhr, in der Stadthalle gastiert.

George Orwells literarische Utopie sei längst von der politischen Realität überholt worden, etwa in Bezug auf den Überwachungsstaat. Big Brother erschrecke heute niemanden mehr, er sei zur TV-Unterhaltung verniedlicht worden. Zeit also, sich mit 2084 zu beschäftigen.

Das neue, wie immer von Günter Verdin inszenierte Programm des schwäbischen Kabarettisten Mathias Richling ist nicht Science fictional: es spiegelt – dramatisch genug – die Zukunft im Heute wider. Wie zukunftstauglich sind Politiker wie Angela Merkel oder Martin Schulz? In welchen Abgrund führen die Machtbesessenen dieser Erde wie Trump, Putin oder Erdogan, welche, jeder auf seine Weise, mit der atomaren Zertrümmerung aller demokratischen Werte begonnen haben?

Test auf Zukunftstauglichkeit

Es macht Sinn, die Geisteshaltung dieser Demagogen bis ins Kenntliche zu karikieren, und deswegen tritt das Polit-Personal bei Mathias Richling zum Test auf Zukunftstauglichkeit an. Dieses Zitat wird übrigens auch Orwell zugeschrieben: „Wenn man Humor kurz illustrieren müsste, dann vielleicht als Würde, die sich auf einen Reißnagel setzt.“ lj

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 30.01.2019