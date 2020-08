Poller könnten Einfahrt regeln

Egal, ob bei Einzelhändlern, Anwohnern, Immobilienbesitzern oder bei Hockenheimern allgemein – der Wunsch nach Veränderungen in der Karlsruher Straße ist unüberhörbar. „Wir alle haben mitgenommen, dass man mit kleinen und einfachen Schritten den Aufenthaltscharakter und die Wohnqualität im oberen Teil der Karlsruher Straße verbessern möchte“, so CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs. Entsprechend will man vonseiten der CDU-Verantwortlichen mit Betroffenen sowie interessierten Hockenheimer Bürgern ins Gespräch kommen, um die erarbeiteten Ideen vorzustellen und weitere Rückmeldungen zu bekommen, wie die CDU mitteilt.

Konkret geht es den Christdemokraten um drei Punkte: Die Anbringung von versenkbaren Pollern an der Fortunakreuzung, um eine Einfahrt beispielsweise werktags nach Geschäftsschluss oder sonntags zu verhindern und somit die Entwicklung eines Aufenthaltscharakters zu ermöglichen. Analog zur Unteren Mühlstraße die Anbringung eines „Berliner Kissens“ und Einrichtung von Blumeninseln, um die Durchfahrtsgeschwindigkeit zu reduzieren und somit die Wohnqualität zu erhöhen und die Zufahrtsmöglichkeit für Rettungsfahrzeuge und für Anwohner zu regeln.„Sollten die Rückmeldungen vornehmlich positiv sein, so möchten wir einen Antrag im Gemeinderat einbringen, um die Realisierungsvarianten, die Kosten und den Zeitplan zu ermitteln“, so CDU-Vorsitzender Patrick Stypa. Die CDU lädt daher zu einem Gespräch ein am Samstag, 8. August, von 10 bis 11.30 Uhr in der Karlsruher Straße (vor dem Neubau des Pflegeheims). ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 05.08.2020