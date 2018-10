Porsche ist schon was!

Jahrelang wurde dem Hockenheimring und der Stadt als Geldgeberin das letzte Stündlein gesungen. Und die handelnden Personen waren als Erfüllungsgehilfen für Formel-1-Boss Ecclestone verschrien. Aber was derzeit am Ring vorbereitet wird, hat das Zeug zum großen Wurf. Denn Porsche als Partner mit dem Experience Center und die Grundsteinlegung mit Deutschland-Chef Alexander Pollich ist was. Es scheint, als habe das Emodrom dem Ring Beine gemacht.

Das passt schon als Einzelinvestition, wenn die Teststrecke 2019 fertig wird und gleichzeitig mit der Produkteinführung des ersten wirklichen Elektro-Sportwagens Porsche Taycan an den Start geht, den seine 600 Pferdestärken in 3,5 Sekunden von null auf 100 beschleunigen und der nur vier Minuten zum Laden braucht. Hockenheim soll für ihn, der in Zuffenhausen gebaut wird, zum Auslieferungsort werden.

Nicht zu unterschätzen ist aber etwas anders: Wenn ein Global Player wie Porsche sich für den Hockenheimring entscheidet und die Formel 1 plötzlich doch am Traditionskurs festhalten möchte, dann könnte das eine Sogwirkung erzielen, die dann ein wahres Leuchtturmprojekt tatsächlich zur Realität werden lassen könnte. Mal sehen!

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 23.10.2018