Post kehrt an angestammten Platz zurück

Die Post hat ab kommender Woche wieder ihre angestammte Adresse. Seit über 100 Jahren ist die Brief-, Karten- und Paketzustellung in Hockenheim in der Karlsruher Straße verortet. Nach einem Intermezzo von knapp 13 Monaten in der Oberen Hauptstraße sind die Dienstleistungen ab Dienstag, 10. November, wieder dort abzurufen, wo sie vor dem Umzug angesiedelt waren: in der Karlsruher Straße 18. Am

...