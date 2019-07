Post verschwindet nicht aus der Innenstadt

Als erste Gerüchte laut wurden, dass die Postbank ihre Filiale in der Innenstadt schließen will (wir berichteten), war die Sorge in der Rennstadt groß. Nun steht fest: Auch, wenn die Filiale zum 30. September geschlossen wird, wird es in Hockenheim weiter eine Post geben – nicht an gleicher Stelle, aber trotzdem in den Innenstadt. Inhaber ist Matthias Filbert, der die „Filbert Post“ als Filiale seines Schreib- und Spielwarenladens betreiben will – gegenüber, in der Unteren Hauptstraße 10. Neben den Dienstleistungen der Post sollen dort zusätzlich Schreibwaren für Büro und Schule, Glückwunschkarten, Tageszeitungen, Tabakwaren und weitere Dienstleistungen angeboten werden.

Die Partnerfiliale öffnet zum ersten Mal am Dienstag, 1. Oktober. Bereits seit Februar arbeitet Filbert mit dem zuständigen Außendienstmitarbeiter der Deutschen Post, Rolf Lessle, an der Planung der Neueröffnung, teilt der Unternehmer auf Anfrage unserer Zeitung mit. Bisher hatte die Postbank die Räume in der Karlsruher Straße gemietet und auch als Postfiliale betrieben. Dem allgemeinen Trend folgend, führten Überlegungen zur Wirtschaftlichkeit des Standortes dazu, dass die Postbank ihren Vertrag kündigte. Fest stand aber schon damals: Die Filiale wird weiter betrieben, bis eine Alternative gefunden ist.

Informationen per Aushang

Ihre Kunden informiere die Postbank per Aushang, Handzettel und persönlichem Anschreiben über die neue Partnerfiliale der Deutschen Post und den nächstgelegenen Geldautomaten, an dem Postbank-Kunden entgeltfrei Bargeld abheben können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Filbert betont, dass die Neueröffnung durch die gute Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten zustande gekommen sei: Die Stadt, vertreten durch Oberbürgermeister Dieter Gummer und den Leiter der Stadtentwicklung, Donald Pape-Rese sowie die zuständigen Mitarbeiter der Stadtwerke, Martina Schleicher, Erhard Metzler, Wilfried Schacht und der Post. Allen Beteiligten sei es ein Anliegen gewesen, die Postfiliale in der Innenstadt zu erhalten und eine Verbesserung der Parkplatzsituation herbeizuführen. Auch längere Öffnungszeiten in den Abendstunden seien ein wichtiges Thema gewesen. Für beratungsintensivere Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge oder Privatkredite empfiehlt die Postbank die Filiale in Schwetzingen, Bahnhofanlage 2 bis 4, oder die Postbank Finanzberatung. Kostenfreie Bargeldversorgung wird nicht in der „Filbert Post“ angeboten werden, erklärt Matthias Filbert. Die Postbank empfiehlt ihren Kunden dafür die Standorte der Deutschen Bank, Untere Hauptstraße 8, oder der Commerzbank, Obere Hauptstraße 16. Darüber hinaus bieten viele Supermärkte inzwischen das so genannte Cashback-Verfahren an, bei dem man sich beim bargeldlosen Bezahlen kostenfrei Geld auszahlen lassen kann. Diesen Service bieten in Hockenheim unter anderem die Filialen von Rewe Lußheimer Straße 2, oder DM, Lußheimer Straße 8, an.

Matthias Filbert und seine zwei Mitarbeiter freuen auf viele Besucher und laden zu ihrer Eröffnungsfeier am Dienstag, 1. Oktober, in die Obere Hauptstraße 10 ein. sb/zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 24.07.2019