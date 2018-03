Anzeige

AOK-Schulberaterin Sarah Böttinger und Anja Kaiser, Schulleiterin des Gymnasiums, unterzeichneten die Vereinbarung einer Bildungspartnerschaft, die von Tobias Korn, Bogy (Berufsorientierung am Gymnasium)-Beauftragter der Schule, vermittelt und durch die IHK Rhein-Neckar, vertreten durch Iris Wolf, abgeschlossen worden ist.

Diese Bildungspartnerschaft ist bereits die achte des Gymnasiums, und mit allen Partnern bestehe eine enge und lebendige Kooperation, so Anja Kaiser. Vieles verbindet das Gymnasium schon lange mit der AOK, teilt das Gauß mit So absolvieren im Zuge von Bogy viele Schülerinnen und Schüler ihr einwöchiges Praktikum in der Geschäftsstelle Hockenheim, geleitet von Daniel Scheurer, der ebenfalls bei der Unterzeichnung anwesend war.

Berufs- und Studienorientierung

Bereichert wird die Partnerschaft auch dadurch, dass die AOK sowohl als Aussteller wie auch als einer der vier Bildungspartner, die beim Hockenheimer Ausbildungstag einen Vortrag für die Oberstufenschüler (hier mit dem Thema „Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei der AOK“) anbieten, agiert. Der „Business-Knigge“ für die Neuntklässler bereitet diese hervorragend auf ihr zukünftiges Berufsleben vor. Dazu tragen auch die „Ausbildungsbotschafter“ bei, die den Schülern bei der Berufswahl Orientierung geben sollen. Bei den Elternabenden werden die Senior-Botschafter über Karrierewege nach der Ausbildung berichten, diese werden durch Iris Wolf von der IHK Rhein-Neckar zur Verfügung gestellt.