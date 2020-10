Prallkissen trifft’s nicht

Dass wir älter werden, ist nicht die einzige Veränderung, die schwer aufzuhalten ist. In einem noch dynamischeren Wandel ist die Art, wie wir uns ausdrücken, sind die Redewendungen und Ausdrücke, die kommen und gehen. Einen großen Einfluss hat dabei die englische Sprache – und das gefällt nicht jedem.

Der Verein Deutsche Sprache (müsste man Deutsche nicht korrekt klein schreiben?) ist angetreten, „besser lebendiges Deutsch als überflüssiges Denglisch“ zu fördern. Und hat damit schon Recht: Wie so manche andere Übertreibung auch nervt es, wenn der Mensch dazu neigt, so viele Wörter wie möglich gegen trendige Kreationen aus anderen Sprachen auszutauschen, um sich auf der Höhe der Zeit (oder gar: „up to date“) zu fühlen.

Der Verein mit Sitz in Dortmund bietet die Möglichkeit, mit einem „Anglizismen-Index“ gegenzusteuern, der geeignete deutsche Entsprechungen für englische Wörter bieten soll. Das ist durchaus ehrbar. In vielen Fällen ist der exotische Begriff nicht der bessere, weil eindeutigere. Dass man einen sehr erfolgreichen Film nicht „Blockbuster“ nennen muss, sondern beim guten alten Straßenfeger bleiben kann – absolut einverstanden. Werbegeschenk halte ich auch für hilfreicher als „Give-away“. Und Werkverkauf klingt sicher nicht schlechter als „Factory Outlet“.

Wenn englische Begriffe allerdings eine Erfindung beschreiben, die in einem englischsprachigen Land gemacht wurde, halte ich die Eindeutschung zuweilen für bemüht. „Airbag“ durch Prallkissen zu ersetzen, den „Cursor“ am Computerbildschirm als Blinker zu bezeichnen oder „Countdown“ mit Startuhr zu beschreiben – no, thank you . . .

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 27.10.2020