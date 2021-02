Preise gestalten sich fair und attraktiv

Die Stadtwerke Hockenheim sind vom Informationsdienst „Energieverbraucherportal“ erneut doppelt ausgezeichnet worden. Sie wurden für ihre Delta-Produkte Strom und Gas erneut zum „Top Lokalversorger“ prämiert. Diese Ehrungen gelten für das Jahr 2021. Der regionale Energieversorger hat sie schon in den Vorjahren erhalten. Sie wurde bereits fünfmal für die Strom- und dreimal für die Gasprodukte der Stadtwerke ausgesprochen, wie die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt gibt.

Die Auszeichnungen für Strom und Gas belegen, dass die Stadtwerke Hockenheim über ein stimmiges Preis-Leistungs-Verhältnis bei ihren Tarifen verfügen. Neben einem leichten Geldbeutel spielen auch andere Faktoren in die Bewertung ein. Dazu gehören unter anderem ein kundenfreundlicher Service, umweltbewusstes Handeln, Datenschutz und regionales Engagement. Der Energieversorger ist berechtigt, beide Prämierungen ein Jahr lang als Logo bei Anzeigen und anderen Marketingmaßnahmen zu führen.

Bestätigung in schwierigen Zeiten

„Wir freuen uns sehr über die erneute Auszeichnung für unsere Strom- und Gasprodukte. Das beweist, dass es sich lohnt, bei uns Kunde zu sein, egal ob man in Hockenheim, Reilingen, Neulußheim oder Altlußheim wohnt“, erklären die Werkleiter Martina Wilk (Bild) und Erhard Metzler (Bild oben).

„Die erneuten Auszeichnungen sind eine Bestätigung für unsere Arbeit, vor allem in diesen schwierigen Corona-Zeiten. Sie sind auch für uns eine Herausforderung. Wir bleiben für unsere Kunden am Ball und möchten die Auszeichnungen natürlich auch im nächsten Jahr verteidigen“, ergänzt Markus Link (Bild unten), Abteilungsleiter Vertrieb der Stadtwerke Hockenheim.

Soziale Förderung

Die Prämierung „Top Lokalversorger“ wird jährlich vom Tarifrechner „Energieverbraucherportal“ an Unternehmen vergeben, die sich durch ein passendes Leistungspaket in ihrer Region hervorheben. Neben günstigen Preisen und fairen Vertragsbedingungen fließen weitere Kriterien, unter anderem Servicequalität, Umweltmanagement sowie soziale Förderung regionaler Belange in die Beurteilung ein, so die Stadtverwaltung. Ausgezeichnet werden Unternehmen wie die Stadtwerke Hockenheim, die auf den ersten drei Plätzen im regionalen Versorgungsgebiet im Ranking des Verbraucherportals stehen. zg/Archivbilder: Lenhardt(3)

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 04.02.2021