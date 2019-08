Preise von Bier-Abo bis Braukurs locken

Ob Bierbraukurse, Oktoberfest-Ausstattungspakete, eine eigene Bier-Zapfanlage oder jede Menge Sofortgewinne – mit der „Mein Globus“-Kundenkarte haben Marktbesucher noch bis 31. August die Chance auf eine Vielzahl an tollen Preisen.

„Seit mehr als 200 Jahren steht die ‚Wiesn‘ für Tradition und Heimat. Auch wir fühlen uns eng mit unserer Region und den Menschen vor Ort verbunden. Um unseren Kunden für ihr Vertrauen und ihre Treue zu danken, möchten wir ihnen mit unserem Oktoberfest-Gewinnspiel etwas zurückgeben“, sagt Peter Wessalowski, Geschäftsleiter im Globus Hockenheim.

Kunden, die ihre „Mein Globus“-Karte im Aktionszeitraum beim Einkauf an der Kasse vorzeigen, haben ab sofort die Chance auf zahlreiche Gewinne. Bis 31. August erhält jeder, der bei einem Einkauf von über 10 Euro in einem der 47 Globus-Märkte seine „Mein Globus“-Kundenkarte mit Werbeeinwilligung an der Kasse bereithält, ein Los. Pro Tag und Person wird ein Los ausgegeben.

Pro Tag ein Los

Jedes Los hat die Chance auf einen Sofortgewinn und enthält daneben einen Gewinn-Code, der online eingelöst werden kann. Direkt nach der Eingabe erfährt der Kunde, ob er gewonnen hat. Neben Sofortgewinnen wie ein 5 Euro-Gutschein oder ein Fleischkäsebrötchen haben die Kunden die Chance auf eine Bierzapfanlage für Zuhause oder ein individuelles Oktoberfest-Ausstattungspaket im Wert von 500 Euro zu gewinnen.

Um sich für Online-Gewinne zu bewerben, geben die Kunden den Code über www.globus.de/oktoberfest-gewinnspiel ein. Damit haben sie zudem die einmalige Chance auf ein einjähriges Bier-Abo sowie auf einen von 20 Bierbraukursen für zwei Personen. Wer noch keine Kundenkarte besitzt, kann sich einfach an der Information im Markt für „Mein Globus“ registrieren. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 21.08.2019