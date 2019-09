Pro Stadtwald C4 trifft sich mit OB

Mit einem Vor-Ort-Termin mit Oberbürgermeister Marcus Zeitler, den Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat sowie nach Möglichkeit Landtagsabgeordneten startet die Bürgerinitiative Pro Stadtwald C4 am Freitag, 13. September, um 17 Uhr aus der Sommerpause. Ziel ist es, eine gemeinsame Erklärung abzugeben, dass die Stadt und der Gemeinderat gegen die Erweiterung der Rastanlage sind, teilt Sprecherin Stefanie Garcia Laule mit. Treffpunkt ist am Eingangstor zum Campingplatz C4 an der Ecke Waldstraße/Hubäckerring. Am Mittwoch, 18. September, 17.30 Uhr, lässt sich der Bundestagsabgeordnete Dr. Jens Brandenburg (FDP) an gleicher Stelle von der BI die Situation erläutern. mm

