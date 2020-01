Produktion weiter ausgebaut

Hockenheim.Seit Mitte Dezember ist es für die ehemalige Beermann Zerspanungstechnik GmbH im hessischen Herborn nun offiziell. Sie wird zu einem weiteren Standort der Alfra GmbH. Der Betrieb war 2019 in eine wirtschaftliche Schieflage geraten und hatte Insolvenz angemeldet – auch weil die angespannte Lage auf dem Markt für qualifizierte Fachkräfte Beermann hart getroffen hatte.

Auf dem Schild vor dem Firmengebäude in Herborn-Seelbach leuchten nun die Farben der Werkzeug-Spezialisten mit Hauptsitz in der Rennstadt Hockenheim. 2018 bezeichnete das IHK-Magazin Rhein-Neckar den rund 110 Mitarbeiter starken Hersteller als „Hidden Champion“.

Erfahrung und Fachkompetenz

Diese heimlichen Gewinner sind in der Öffentlichkeit kaum bekannt, in ihrer Branche aber sehr erfolgreich. „Um diesen Erfolg weiter auszubauen, verstärken wir uns kontinuierlich. Die Erfahrung und Fachkompetenz der Firma Beermann passt sehr gut zu unseren Zielen“, betont Geschäftsführer Markus Döring. Der Slogan des Unternehmens lautet: „Passion for Tools (Leidenschaft für Werkzeuge)“ und genau diese sollen die 13 ehemaligen Beermann Mitarbeiter täglich mit zur Arbeit bringen.

Spezialwerkzeuge für den Schaltschrank- und Steuerungsbau gehören ebenso zum Produktportfolio des familiengeführten Unternehmens wie Anwendungslösungen im Stahl und Metallbau, oder der noch junge Bereich der Magnet- und Hebetechnik. „Wir beliefern Kunden in über 120 Ländern und sind hierbei stolz auf einen Eigenfertigungsanteil von fast 80 Prozent“, sagt der 51-Jährige. Damit wird der 1974 gegründete Betrieb neben Hockenheim und Berlin-Stahnsdorf zum dritten Produktionsstandort in Deutschland. Der Schwerpunkt des Alfra-Werks Herborn liegt in der Fertigung von Prototypen, Kleinserien und Spezialwerkzeugen. Dafür steht ein vielseitiger Maschinenpark zur Verfügung.

Spezialisten im Handwerk

„Spezialanfertigungen sind bei Alfra immer ein Thema, denn wir möchten unsere Kunden auch bei außergewöhnlichen Anwendungen unterstützen“, erklärt Döring. Mit dem neuen Produktionsstandort wird Alfra diese Anfragen in noch größerem Umfang bedienen können. „Wir freuen uns, Teil eines Unternehmens zu sein“, so Betriebsleiter Ralf Beermann.

Alle Beteiligten sind optimistisch, dass die neuen Mitglieder schnell ihren Platz in der „Alfra-Familie“ finden. Die komplette Beermann Belegschaft nutzte bereits die Alfra Weihnachtsfeier für ein erstes Kennenlernen. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 30.01.2020