Protestbrief an die Bahn

Neulußheim.„Das Thema Barrierefreiheit sollte uns allen so wichtig sein, dass keine Zeit verloren wird, um allen Menschen Mobilität und somit wirtschaftliche und soziale Teilhabe zu ermöglichen. Es nützt nichts, dass bereits eine Treppe abgerissen und durch eine schmalere ersetzt wurde und ein Fundament für einen Aufzugschacht gelegt wurde, wenn der Bau weiterhin unabgeschlossen bleibt.“ Mit diesen Worten kritisieren die beiden Grünen-Bundestagsabgeordneten Danyal Bayaz und Matthias Gastel den monatelangen Stillstand beim Umbau des Neulußheimer Bahnhofs.

In einem offenen Brief an Michael Groh, Leiter des Regionalbereichs Südwest der DB Station&Service AG, bitten die beiden Parlamentarier um Informationen, wie die DB Station&Service als Trägerin das weitere Vorgehen geplant hat. Sie fragen, wann die Bauarbeiten nach aktueller Planung fortgesetzt und bis wann sie final mit der Inbetriebnahme der Aufzüge abgeschlossen sein werden.

Das Pausieren des Baus sei nicht nur für die Menschen vor Ort ein Ärgernis, die auf den Aufzug angewiesen sind, sondern auch ökonomisch für die Gemeinde nicht sinnvoll. Nachteile durch Umleitungen von Zügen, Haltentfall und Schienenersatzverkehr hätten die Menschen bereits in Kauf nehmen müssen, auf die Vorteile dagegen müssten sie noch immer warten, heißt es weiter.

Auf das Thema waren Bayaz und Gastel auf ihrer Radtour zum Thema Bahnlärm aufmerksam geworden. Bürgermeisterstellvertreter Norbert Jakobi erläuterte ihnen und MdL Manfred Kern die Situation vor. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 17.08.2018