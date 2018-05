Anzeige

Die Pfarrgemeinde St. Georg Hockenheim feierte dieses Jahr ihr Fronleichnamsfest nicht an dem ursprünglich dafür vorgesehenen Donnerstag, sondern der Gottesdienst an der Seebühne mit anschließender Prozession zur Kirche wird erst am Sonntag, 3. Juni, festlich begangen. Natürlich sollen auch die Blumenteppiche an diesem Sonntag gelegt werden.

Geeignete Blumen, Blüten oder auch Farne und frischer Grasschnitt können am Samstag, 2. Juni, in der Zeit von 13.30 bis 15.30 Uhr im Pfarrhof abgegeben werden. Es würde den Helferinnen viel Arbeit erleichtern, wenn die Blumen nach Farben sortiert abgegeben werden könnten.

Für den Samstagnachmittag und für das Legen am Sonntag ab 5 Uhr sind Helfer willkommen. zg