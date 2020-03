Prüfungen vorbereiten

Die Volkshochschule Hockenheim folgt den allgemeinen behördlichen Empfehlungen zum Umgang mit der Coronavirus-Epidemie. Am Montag, 16. März, wurde beschlossen, dass der Kursbetrieb ab Dienstag, 17. März, bis Sonntag, 19. April, eingestellt wird.

Ausgenommen hiervon sind die Prüfungsvorbereitungskurse Abitur/Mittlere Reife am Mittwochnachmittag und in den Osterferien, heißt es in einer Pressemitteilung.

Alle laufenden Kurse werden ausgesetzt und zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt. Alle in dem genannten Zeitraum beginnenden Kurse werden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. zg

