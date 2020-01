Prunksitzung zum 30-jährigen Bestehen

In wenigen Tagen steht der Höhepunkt der aktuellen Faschingkampagne des Carneval-Club Blau Weiß (C. C. Blau Weiss) an. Zum 30-jährigen Bestehen möchte der Verein alle Narren am Samstag, 1. Februar, um 19.22 Uhr zu einer Prunksitzung und Faschingsfeier mit vielen Highlights in das katholische Gemeindezentrum St. Christophorus einladen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die beiden Tollitäten Sophie I., die erste Kinderprinzessin des C.-C. Blau Weiß, und Melissa I., die fünfte Stadtprinzessin, werden ebenfalls vor Ort sein und das Programm begleiten. Die Gäste erwartet eine Vielfalt aus Tanz, Sketch und närrischem Treiben. Vom aktuellen Elferrat beäugt und für gut empfunden.

Karten gibt es für 12 Euro bei Frank Ziegler, Telefon 0171/5 33 29 39 und per E-Mail an praesident@cc-ole. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 15.01.2020