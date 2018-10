Pubertätsexperte gibt Tipps

Die Teenager verlassen das Mutterschiff, aber einer kommt zum Glück immer wieder zurück: Matthias Jung. Der studierte Diplom-Pädagoge und Deutschlands kultigster Jugend- und Pubertätsexperte geht mit der lang erwarteten Fortsetzung seines Erfolgsprogramms in die nächste Runde. Am Samstag, 20. Oktober, 20 Uhr, ist er im Kulturhaus Pumpwerk erneut zu Gast.

Denn noch immer schlägt die Pubertät gnadenlos zu: Die Wäsche und die Stimmung liegen am Boden, die Teenies kommen nur zum Essen, wenn das Wlan ausgeschaltet wird, und die Pizza „4 Jahreszeiten“ heißt wohl nur so, weil sie so lange im Zimmer liegenbleiben soll. Man kann sagen: Es hormoriert prächtig!

Aber chillt mal Eltern, Matthias Jung kommt erneut zur Hilfe. Er gibt interessante wissenschaftliche und neurologische Einblicke in die Verhaltensweisen und die Gehirne der Pubertierenden und hat hilfreiche sowie humorvolle Tipps und Tricks im Gepäck. Sein Motto ist: „Pubertät ist, wenn man trotzdem lacht!“ Mit seinem im April erschienenen neuen Buch „Chill mal – am Ende der Geduld ist noch viel Pubertät übrig“ hat es der Comedian bis in die Top zehn der Bestseller Liste des Spiegels geschafft.

Karten für 16 Euro (14 Euro ermäßigt für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim (Telefon 06205 21190), im Kartenshop der Schwetzinger Zeitung, im Kiosk am Bahnhof Hockenheim sowie unter der Ticket-Hotline 06205 922625. zg

Info: Unter www.pumpwerk-hockenheim.de können Karten online bestellt werden.

