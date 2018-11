Publikumsliebling bei Boxabend dabei

Der Boxsport erlebt in der Rennstadt einen Aufwind. Wenn der BAC 55 zum Training bittet, ist die Pestalozzi-Halle gerammelt voll. Das war vor einigen Jahren nicht ganz so. Jetzt reihen sich Kinder und Jugendliche neben Frauen und Männer – alle sind diszipliniert bei der Sache. Die einen, um sich fit zu halten, die anderen, um sich auf Kämpfe vorzubereiten. Und genau die wird es nach zehn Jahren Pause wieder in Hockenheim geben.

„Wir richten den Baden-Württemberg-Cup am Samstag, 8. Dezember, aus, darauf freuen wir uns“, erzählt BAC-Box-Urgestein Dieter Hiegl von den aufwenigen Vorbereitungen der Boxveranstaltung, die – so die Hoffnungen – zahlreiche Besucher in die Rudolf-Harbig-Halle, Arndtstraße 3/1, locken soll. Ab 16.30 Uhr ist an dem Tag Einlass, ab 18 Uhr steigen die Athleten in den Ring. Karten gibt es an der Tageskasse (Eintritt: 8 Euro Erwachsene, 5 Euro Kinder).

Training gut besucht

Endsechziger Hiegl, der bis 1980 selbst erfolgreich im Ring stand, lenkt die Organisation des großen Turniers. Außerdem trainiert er mit Sohn Tobias und Abteilungsleiter Christian Kraft die Boxer aller Altersgruppen im Freizeit- und Aktivenbereich. Bei Letzterem sind nicht nur viel versprechende Nachwuchsakteure dabei, sondern auch bestens bekannte Gesichter wie Andreas Propp.

Spannung, Snacks und Getränke

Der Militärweltmeister von 2002 und ehemaliger Bundesligaakteur trainiert nach wie vor beim BAC so gut es seine Zeit zulässt. Auch bei ihm ist es zehn Jahre her, dass er sich in Wettkampfmanier misst. „Für Dieter und den BAC mach’ ich das“, ist es für den Boxer eine Selbstverständlichkeit, seinen Sport in der Region durch eine solche Veranstaltung zu fördern, ihm Auftrieb zu verleihen.

Der Publikumsliebling ist auch das Zugpferd der Veranstaltung, die aus regionaler Sicht eine Menge Spannung verspricht. Dabei freuen sich die Athleten des BAC 55 Hockenheim in der Rudolf-Harbig-Halle natürlich über Unterstützung des Publikums, das tollen Boxsport zu sehen bekommt und sich zudem an Snacks sowie Getränken laben kann. kaba

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 29.11.2018