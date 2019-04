Pumpwerk nur per Telefon erreichbar

Das Pumpwerk mit seinen Sparten Kulturhaus sowie Kinder- und Jugendbüro ist ab sofort bis voraussichtlich Montag, 6. Mai, nur eingeschränkt erreichbar. Kontakte über die Telefonnummer 06205/92 26 29 sind weiterhin möglich. Es können aber keine E-Mails empfangen werden. Grund dafür sind nicht synchrone Anpassungen bei der Umstellung des DSL-Anschlusses des externen Anbieters.

Kartenreservierungen können in dieser Zeit nur telefonisch im Pumpwerk und an den bekannten Vorverkaufsstellen, im Kundenforum unserer Zeitung in Schwetzingen, in der Stadthalle (Telefon 06205/2 11 90), und im Kiosk am Bahnhof vorgenommen werden. Darüber hinaus ist eine Reservierung über das Ticketportal Reservix (http://www.reservix.de) möglich. zg

