Pumuckl und das große Los

Hockenheim.Das Kulturhaus Pumpwerk präsentiert das Kindertheaterstück „Pumuckl zieht das große Los“. Das Figurentheater und Schauspiel nach einem Theaterstück von Ellis Kaut für Familien mit Kindern ab vier Jahren geht am Samstag, 7. November, 15 Uhr, in der Stadthalle über die Bühne.

Einlass ist ab 14.30 Uhr. Karten zum Preis für 5 Euro sind in der Stadthalle, Telefon 06205/2 11 90, oder unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25 des Pumpwerks erhältlich.

In dem Theaterstück überredet Pumuckl Meister Eder, bei einem Preisausschreiben mitzumachen, und tatsächlich gewinnt Eder die Schiffsreise. Dabei handelt es sich jedoch um eine Falle: Der große blaue Klabauter und seine kleinen Klabautergehilfen wollen Pumuckl zurück ins Meer holen.

An Deck des Urlaubsdampfers freundet sich Pumuckl mit einem der kleinen Klabauter an. Aber auf See will er nur bleiben, wenn Meister Eder mitkommt. Wird er sich überreden lassen? zg

