Quartett knobelt erfolgreich

Der Name ist Programm: „4 gewinnt!“ lautet der Name des Teams mit vier jungen Mathematikern vom Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium, und Marlon Bierlein, Philipp Schmale, Jonas Vormstein und Linus Telp aus der Klasse 8a haben im Bolyai-Team-Wettbewerb gezeigt, was in ihnen steckt.

An diesem Wettbewerb können Knobelfreunde in Gruppen à vier Schülern teilnehmen. Dabei sind hauptsächlich knifflige Multiple-Choice-Aufgaben zu lösen, wobei die Anzahl der richtigen Lösungen unter den fünf vorgeschlagenen nicht bekannt ist.

In ihrer Altersgruppe haben „4 gewinnt!“ in der Region Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Saarland unter 135 teilnehmenden Teams den zweiten Platz belegt. Alle vier Schüler waren bereits mehrfach bei verschiedenen Mathematik-Wettbewerben erfolgreich, teilt das Gauß mit und schließt: „Man darf gespannt sein, was sie in der Zukunft noch alles erreichen werden.“ kl

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 01.03.2019