Quartett tritt in Fußstapfen des langjährigen Vorsitzenden Siegfried Zahn

Hockenheim.Klaus Weißbrich, der zweite Vorsitzende des MGV Eintracht eröffnete die Hauptversammlung des Gesangvereins und erinnerte dabei an den verstorbenen Vorsitzenden Siegfried Zahn.

Schriftführer Wilfried Pfisterer ließ in seinem Bericht die Aktivitäten des Männerchores unter der Leitung seines Dirigenten Chordirektor Fritz Kappenstein Revue passieren. Er erwähnte besonders die Auftritte in der Stadt und die Teilnahme der Sänger bei der Veranstaltung „Lieder in den Sommer“ beim Sängerbund Liederkranz in Oftersheim.

Wahlen zum Vorstand

Wilfried Pfisterer wies auch darauf hin, dass eigene Veranstaltungen des MGV aufgrund der personellen Situation im vergangenen Jahr nicht durchgeführt werden konnten.

Als Nächster gab Kassierer Rolf Stohner einen Überblick über die Ein- und Ausgaben des Chores. Die Revisoren Gerhard Weigel und Wilfried Junghans bestätigten die Richtigkeit der Angaben, woraufhin der Vorstand entlastet wurde.

Durch den Tod von Siegfried Zahn musste ein neuer Vorsitzender gewählt werden. In der Diskussion wurde beschlossen, dass statt eines Vorsitzenden ein Vorstandsgremium gewählt werden sollte. Die Wahlberechtigten stimmten einstimmig für Klaus Weißbrich, Walter Kahrmann, Wilfried Pfisterer und Rolf Stohner als Mitglieder des Vorstandsgremiums. Die Genannten nahmen die Wahl an.

Ein weiterer Höhepunkt war die Ehrung der aktiven Sänger für den fleißigen Singstundenbesuch. Es wurden mit einem Weinpräsent geehrt: Werner Christ, Otto Burghardt, Wilfried Junghans, Walter Kahrmann, Winfried Brunner, Klaus Weißbrich, Rolf Stohner, Wilfried Pfisterer, Peter Preisler, Rudi Askani, Peter Baumann, Gerhard Christ, Gerhard Weigel, Werner Bull, Edgar Zahn, Heinrich Mai, Peter Kugler, Günter Stalter, Klaus-Peter Gräbner, Rudolf Schotter, Horst Geiß und Wilfried Grein.

Die Sänger, die nicht aus Hockenheim sind und zu den Proben anreisen, erhielten ein Weinpräsent. kpg

