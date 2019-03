Quarzsand sorgt für sauberes, klares Nass

Verwaltungsgemeinschaft.Mit dem heutigen Weltwassertag wollen die Vereinten Nationen die Bedeutung des Trinkwassers für den Menschen in Erinnerung rufen. In diesem Jahr steht der Tag unter dem Motto „Niemand zurücklassen –Wasser und Sanitärversorgung für alle“. Noch immer sind zwei Milliarden Menschen auf dem Planeten ohne Zugang zu sauberem Trinkwasser. In Deutschland, wo das Wasser zu jeder Tages- und Nachtzeit

...