Querschnitt eines Ausnahmekünstlers

David Bowie hat die Popkultur nachhaltig geprägt wie kaum ein anderer. Der Ausnahmekünstler jonglierte mit unterschiedlichen Stilen wie Rock, Folk, Funk, Ambient oder Jazz und kreierte so ein beeindruckendes musikalisches Lebenswerk. Dieses breite Spektrum bringen „Heroes“ mit ihrem David Bowie Tribute am Freitag, 25. Oktober, um 21 Uhr auf die Bühne des Pumpwerks. Einlass ist ab 20 Uhr.

David Bowie erfand sich künstlerisch stetig neu und setzte mit seinen theatralischen Liveshows neue Maßstäbe, wie eine Rockshow zelebriert werden konnte, heißt es in der Ankündigung. „Heroes – David Bowie Tribute“ hat sich zum Ziel gesetzt, das alles in einer packenden und authentischen Liveshow darzubieten. Das Repertoire der Band umfasst einen sorgfältig ausgewählten Querschnitt aus Bowies langjähriger Karriere. Klassiker wie „Heroes“, „Let’s Dance“, „China Girl“ oder „Space Oddity“ aber auch selten ge-hörte Songs der Spiders from Mars Ära, der Berlin Trilogie und seines Spätwerks werden in einer zweieinhalb stündigen Show zelebriert.

Karten für 15 Euro (ermäßigt 10 Euro für Schüler, Studenten und Schwerbehinderte) gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadthalle Hockenheim (Telefon 06205/2 11 90), im Kundenforum unserer Zeitung sowie unter der Ticket-Hotline 06205/92 26 25. Karten können auch online über die Internetseite www.pumpwerk-hockenheim.de bestellt werden. zg

