Rabe Socke, Wichtel und Engel

Das neue Programm des Kinder- und Jugendbüros Pumpwerk und des Jugendzentrums am Aquadrom (Juz) ist da. Es ist online auf der Internetseite www.hockenheim.feripro.de einsehbar. Die Anmeldung ist ab sofort möglich. Darüber hinaus ist die kleine blaue Broschüre für alle, die es lieber schriftlich wollen, ausgelegt. Sie ist im Pumpwerk, der Stadtbibliothek, im Rathaus, im Juz und in den Kindergärten zu finden.

Das Freizeitprogramm umfasst insgesamt 38 Kinderkurse, dazu zwei Theaterveranstaltungen für Kinder und viele interessante Jugendangebote laden allein im Pumpwerk zum Mitmachen ein. Hinzu kommen die Angebote des Jugendzentrums.

Basteln mit Filz und Holz

Auch in diesem Herbst besteht wieder die Möglichkeit, seinen Kindergeburtstag im Pumpwerk zu feiern. Immer montags zu ausgewählten Terminen haben Kids zwischen sechs und zwölf Jahren die Auswahl zwischen verschiedenen Workshops, die sie mit ihren Freunden buchen können. Davor und danach haben sie die Möglichkeit, noch eine halbe Stunde den offenen Treff zu nutzen und einen selbst mitgebrachten Imbiss genießen.

Nach den Herbstferien geht es mit den bewährten Workshops und auch wieder mit ganz neuen Kursen für große und kleine Pumpwerkler los. Es werden Engel gefilzt, Herbstwichtel gebastelt und Allerlei aus Holz gestaltet.

In der Küche geht’s rund

Die Pumpwerkküche selbst wird in diesem Herbst und Winter zu einem Gourmettempel: ob bei Kürbisköstlichkeiten, in der Pizzabackstube oder Weihnachtsplätzchen. Darüber hinaus gibt es auch wieder jede Menge Kreativangebote, um Weihnachtsgeschenke selbst zu basteln.

Am Samstag, 24. November, startet dann auch die Theatersaison für Kinder im Pumpwerk. Mit von der Partie ist das Theater Mario aus Duisburg mit dem Stück „Der kleine Rabe Socke – Alles erlaubt“. Beim Hockenheimer Advent ist das Kinder- und Jugendbüro in seinem kuscheligen Holzhäuschen ebenfalls mit seiner Pumpwerk-Weihnachtsbackstube jeweils Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr vertreten. Das Figurentheater ist am 7. Dezember mit der „Weihnachtsgeschichte“ zu Gast.

Nicht fehlen darf die traditionelle Weihnachtswerkstatt im Pumpwerk am Samstag, 8. und 15. Dezember. Jeweils von 10 bis 16 Uhr wird gebacken, gebastelt, gespielt und gemeinsam zu Mittag gegessen. Das Kursprogramm findet nach den Weihnachtsferien in einer zweiten Reihe seine Fortsetzung. Falls es beim ersten Termin nicht geklappt hat, besteht hier die Möglichkeit, den Wunschkurs zu belegen.

Heranwachsende eingeladen

Doch nicht nur die ganz kleinen Besucher schwingen im Pumpwerk das Zepter. Der offene Treff lädt alle Heranwachsenden ab acht Jahren immer montags bis donnerstags von 15 bis 19 Uhr zum Billard- oder Tischkickerspielen oder einfach auch nur zum Erzählen ein. Dienstags gibt es jetzt einen Treff nur für Mädchen. Von 16.30 bis 18 Uhr wird dort gemeinsam gespielt, gebastelt, gebacken oder einfach nur gemütlich zusammen gesessen. Als Pendant findet dazu donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr der Jungentreff statt.

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen sind vormittags im Kinder- und Jugendbüro unter der Telefonnummer 06205/10 00 62 zu erhalten. Die Anmeldung erfolgt online, ist einfach und selbsterklärend. Zur Unterstützung ist auch ein Link mit einer Anleitung zu finden. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 24.10.2018