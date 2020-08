Radeln auf den Spuren des Braunkohletagebaus

Hockenheim.Die 21. Tour der HSV-Radsportgruppe führte auf den Spuren des Braunkohletagebaus eine Woche lang von Düren nach Trier durch eine fast unberührte Natur über die Grünroute, die Vennbahn-Straße und den Kyll-Radweg. Die Corona-Situation stellte das bewährte Organisationsteam um Karl Brandenburger, Peter Portune und Edgar Zahn vor besondere Herausforderungen.

Es hatten sich insgesamt elf Aktive zusammengefunden, um eine anspruchsvolle Route über gut 400 Kilometer in sechs Tagesabschnitten zu bewältigen. Neben den langjährigen Teilnehmern Karl Brandenburger, Walter Kahrmann, Reinfried Kyburz, Peter Portune, Edi Roth, Heinz Scheuermann, Robert Stadler, Wolfgang Tiedtke und Edgar Zahn, waren in diesem Jahr mit Erwin Engelhardt und Manfred Werk zwei Debütanten dabei. Für Wolfgang Tiedtke war es bereits die 21. Tour. Er war als Einziger an allen Fahrten beteiligt.

Mit der Bahn zum Start

Vormittags trafen sich die Teilnehmer am Bahnhof. Von hier aus wurde zunächst die Strecke bis zum Startpunkt Bahnhof Düren relativ „unsportlich“ mit der Deutschen Bahn zurückgelegt. Die Besatzung des Kleinbusses, Manfred Werk und Heinz Scheuermann, brachte die Technik nach Düren. Die erste Etappe führte „zum Aufwärmen“ entlang der Rur und vorbei an Braunkohle-Tagebauen nach Eschweiler in ein Hotel. Am zweiten Tag erschloss sich der Gruppe eine äußerst vielgestaltige Natur- und Kulturlandschaft mit vielen idyllischen Bachtälern. Entlang des eng gewundenen Flüsschens Wurm ging es durch fast unberührte Natur ins Naherholungsgebiet „Wurmtal“. Am Verpflegungspunkt angekommen, stärkten sich alle bei einem zünftigen Imbiss, der von der Crew des Begleitbusses bereits vorbereitet war. Im Anschluss wurden zügig die restlichen Kilometer bis zum Tagesziel im niederländischen Sittard zurückgelegt.

Von Sittard über Kerkrade ging die Tour weiter nach Aachen. Sie führte vorbei an vielen Zeitzeugen des in diesem Gebiet eingestellten Steinkohlebergbaus. Daran erinnern heute noch die zahlreichen Abraumhalden, Zechensiedlungen sowie Wasser- und Fördertürme. Die Halden und weiträumigen Bergbauareale sind weitestgehend zu Naherholungsgebieten umgestaltet worden.

Weiter führt die Strecke nach einer Besichtigung des Aachener Doms mit Karlsthron und Barbarossaleuchter auf die alte Vennbahn-Straße. Die Radler folgten in sanften Bögen der ehemaligen Bahntrasse heraus aus dem Stadtgebiet und kamen schon bald in eine grüne Landschaft. Über spektakuläre Viadukte mit atemberaubenden Aussichten, vorbei an Städtchen, wie der ehemaligen Abteistadt Kornelimünster, und alten Bahnhöfen, ging es in Richtung Süden. Auf einer leicht bergauf gehenden Strecke durch weite Wiesen und romantische Wälder führte der Radweg hinauf auf die Hohe Venn, immer wieder zwischen Deutschland und Belgien wechselnd. Es folgte eine angenehme Abfahrt nach Monschau, das mit seinen malerischen Fachwerkhäusern beeindruckte.

Durch die Vulkaneifel

Die fünfte Etappe ging von Monschau nach Gerolstein. Zuerst wieder nach Belgien, dann vorbei an der Oleftalsperre auf den Kyll-Radweg. Dieser Fernradweg schlängelt sich an der Kyll und an zahlreichen Burgen entlang durch die kontrastreichen Landschaften der Eifel. Auf dem Weg hinab zur Mosel fuhr die Gruppe über die Nordeifel mit ihren Talsperren und Seen in die von Urgewalten geprägte Vulkaneifel und hinauf in die Brunnenstadt Gerolstein. Hier konnte sich alle Tourteilnehmer in einem Wellnesshotel mit Sauna und Schwimmbad von den Tagesstrapazen erholen.

Von Gerolstein ging es weiter durch die Südeifel mit ihren typischen Streuobstwiesen und zerklüfteten Felsformationen nach Bitburg. Rund um Bitburg waren einige steile Anstiege zu bewältigen. Angekommen in der Bierstadt waren alle froh, die letzte Radetappe hinter sich gebracht zu haben. Die dort geplante Brauereibesichtigung musste wegen der Corona-Pandemie entfallen.

Nachdem die Räder bereits am Abend im Begleitbus verladen worden waren, ging es am Morgen mit dem Linienbus in die Römerstadt Trier. Nach einer Besichtigung der Altstadt wurde die Heimreise mit dem Zug angetreten. zg

