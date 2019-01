Radwegenetz in der Region ausbauen

Hockenheim/Kreis.Bei einer gemeinsamen Nominierungsversammlung der FDP-Verbände Hockenheim, Reilingen und Lussheim wurde die die Kandidatenliste der Liberalen zur Kreistagswahl am 26. Mai erstellt, wie es in einer Pressemitteilung der FDP heißt.

Nach der Begrüßung durch Claudia Loff vom gastgebenden Ortsverband Hockenheim wählten die Mitglieder aller Ortsverbände Anja Rosker, stellvertretende Kreisvorsitzende der FDP, zur Versammlungsleiterin. Diese schlug dann der Versammlung eine zuvor ausgearbeitete Kandidatenliste vor, die anschließend nach kurzer Vorstellung der einzelnen Kandidaten dann auch einstimmig gewählt wurde.

Sie wird angeführt vom ehemaligen Kreisrat und amtierenden Gemeinderat aus Reilingen, Peter Schell. Ihm folgt auf Platz zwei die Hockenheimer Geschäftsführerin Uta Jahnke. Auf Platz drei kandidiert der Reilinger Fraktionsvorsitzende und gebürtige Hockenheimer Jens Pflaum, ihm folgt die Hockenheimer FDP-Vorsitzende Claudia Loff auf dem vierten Rang. Die obere Hälfte schließt wiederum ein aktueller FDP-Mandatsträger ab, der Hockenheimer Stadtrat Frank Köcher-Hohn.

Auf Finanzen achten

Auf Platz sechs der Liste steht der Altlussheimer Simon Deutesfeld, ihm folgen der Reilinger Peter Bartl und der Hockenheimer Marius Behrendt. Auf dem vorletzten Platz kandidiert der Reilinger Giuseppe Corallo. Komplett macht die Liste dann noch der Hockenheimer Student Aaron Wagner.

Im Anschluss an die Nominierung wurde über das Wahlprogramm der FDP für den Kreistag im Rhein-Neckar-Kreis diskutiert. So waren sich alle Beteiligten einig, dass Investitionen in die Bildung auch Investitionen in die Zukunftschancen der Kinder seien. Die Finanzen haben die Liberalen natürlich ebenfalls stets im Blick. Eine solide Finanzpolitik sei eine unabdingbare Voraussetzung, so der Tenor der Versammlung. Daher setzt sich die FDP dafür ein, die Kreisverschuldung insgesamt in der nächsten Legislaturperiode zu senken und gleichzeitig die einzelnen Städte und Gemeinden nicht über Gebühr mit der Umlage zu belasten.

Der Rhein-Neckar-Kreis hat sich bekanntlich zum Ziel gesetzt, den Radverkehr zu fördern. Die FDP unterstützt nach Aussage der Kandidaten das Mobilitätskonzept Radverkehr und ermuntert alle Bürger, noch bis spätestens 12. Februar auf der Homepage der FDP-Kreistagsfraktion ihre Verbesserungsvorschläge einzureichen. Die bestehende FDP-Kreistagsfraktion könne diese dann gegebenenfalls in ihre Stellungnahme zum gesamten Komplex einbauen.

Sorge wegen der Salierbrücke

Von den Anwesenden wurde eine Verbesserung für die Radstrecke zwischen dem pfälzischen Speyer und dem Bereich Hockenheim-Walldorf gefordert. Gerade in den nächsten zwei Jahren, in denen die Salierbrücke ja bekanntlich für den gesamten Autoverkehr gesperrt ist, erwarten die Liberalen auf der Strecke mehr Radverkehr und befürchten bei schlechten Bedingungen auch Unfälle mit Zweiradfahrern.

In Hockenheim wurde inzwischen ja auch die neue Fahrradbrücke in der Unteren Hauptstraße eröffnet, hier müsse man jetzt versuchen, den Radverkehr über die Brücke zu lenken und damit die Fortuna-Kreuzung zu entlasten.

Allgemein – so die Forderung laut Pressemitteilung der FDP – sollte das gesamte Radwegenetz in Hockenheim, Reilingen, Alt- und Neulußheim besser ausgebaut werden. Es gibt viele Bereiche, in denen Radfahrer heute noch besonders gefährdet sind, diese gefährlichen Ecken müssten entschärft werden. Teilweise sind diese Maßnahmen bereits im Plan des Kreisverbandes enthalten, so die Liberalen. kh

