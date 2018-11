Räuchermännchen im Rampenlicht

In der Advents- und Weihnachtszeit haben Räuchermännchen Saison. Im Erzgebirge hat die Herstellung dieser Figuren eine lange Tradition. Der Verein für Heimatgeschichte Hockenheim widmet sich in seiner Adventsausstellung diesem Thema, heißt es in einer Pressemitteilung.

Peter Busch, Fritz Anselment und Alfred Rupp werden ihre Sammlungen im Untergeschoss der Zehntscheune der Öffentlichkeit präsentieren. Die Ausstellung wird am Donnerstag, 29. November, um 19 Uhr eröffnet (Dauer: bis 21 Uhr).

Weitere Öffnungszeiten sind: Freitag, 30. November, 17 bis 21 Uhr, Samstag, 1. Dezember, 15 bis 20 Uhr, sowie Sonntag, 2. Dezember, 11 bis 17 Uhr. hr

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 24.11.2018