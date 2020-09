Raffael, Tessa und Maximilian zeigen das beste Ballgefühl

Zum Beginn des neuen Schuljahres hat der Tischtennisclub (TTC) sein Tischtennisturnier für nicht aktiv spielende Kinder und Jugendliche veranstaltet. Bei sehr warmem Wetter und in einer heißen Halle fanden sich genug Spieler ein, dass zwei Gruppen bei den Jungen und eine Gruppe bei den Mädchen gebildet werden konnten.

Beim gemeinsamen Aufwärmen wurden bereits die ersten Grundlagen des Tischtennisspiels vermittelt: Schlägerhaltung, Körperspannung, Ballflugkurve und Balleffet. Anschließend durchliefen die drei Gruppen altersgerechte Übungen und Wettbewerbe.

Das Prellen des kleinen Zelluloidballs mit dem Schläger fiel den meisten noch leicht, während die Übungen am Tisch schon deutlich anspruchsvoller waren. Weitere Übungen wie das Abschießen von Becherpyramiden, Tischtennis-Tennis, verschiedene Zielübungen und das Fangen des Balles mit Plastikbechern, dienten dazu, ein Gefühl für die Flugkurve des Balles zu bekommen. Aufgelockert wurde das Programm durch Spiele, die zwischen den Wettbewerben eingestreut wurden.

Bei den älteren Jungs setzte sich Raffael Kunjanski durch, der im vergangenen Jahr bereits bei der Kooperation Schule-Verein mittrainiert und großes Talent gezeigt hatte. Im Endspiel gewann er gegen den ein Jahr jüngeren David Fuchs, der trotz keinerlei Tischtennis-Erfahrung sehr gut mitspielte.

Heiße Kämpfe bei den Jüngsten

In der Mädchengruppe zeigte Tessa Weigand sehr viel Ballgefühl und schon eine gewisse Spielfertigkeit. Sie konnte Lisa Christ auf Rang zwei verweisen, die insbesondere bei der Balanceübung überzeugen konnte.

Die Plätze in der jüngsten Gruppe der Jungen waren heiß umkämpft. Maximilian Putze ging bei drei Übungen als Bester vom Tisch und wurde verdienter Erster. Dahinter entbrannte ein harter Kampf um die weiteren Plätze, bei dem sich Luka Spanjic mit sehr guten Leistungen am Tisch durchsetzte. Ganz knapp dahinter gingen die drei dritten Plätze an Oscar Hofmann, Mick Steinle und Lukas Weigand, die allesamt gutes Tischtennis boten.

Alle Platzierten erhielten am Ende der Veranstaltung Pokale, kleinere Sachpreise und Urkunden überreicht. Zudem wurden alle Teilnehmer zu der alle 14 Tage stattfindenden Tischtennis-Kooperation in der Turnhalle der Hubäcker-Grundschule eingeladen. Die erste Veranstaltung findet am 26. September, um 10 Uhr statt. zg/row

© Hockenheimer Tageszeitung, Dienstag, 22.09.2020