Der Kunstverein Hockenheim bietet erneut Workshops für „Untalentierte“ an. Unter dem Motto „Ran an die Leinwand“ wird an drei Dienstagabenden unter Anleitung von Andrea Tewes gedruckt, gespachtelt und mit Acrylfarben und verschiedenen Hilfsmitteln experimentiert.

Da der Februarkurs schon voll belegt ist und der Kurs im März nur noch wenige Plätze frei hat, bietet der Kunstverein für Kurzentschlossene im Januar noch einen Dreier-Termin an: dienstags, 15., 22. und 29. Januar, jeweils von 19 bis 21.15 Uhr im Kindergarten St. Josef, Heidelberger Str. 91a, Eingang ehemalige Kinderkrippe. Farben und Hilfsmittel werden zur Verfügung gestellt und sind in der Kursgebühr von 58 Euro, Mitglieder 56 Euro, enthalten.

Mitzubringen sind Wasserbecher, Küchenrolle, Pappteller, Fön sowie Malkittel. Die für den Kurs benötigten Leinwände werden von der Dozentin besorgt und am ersten Kursabend mit ihr abgerechnet.

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 10.01.2019