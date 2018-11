Randalegruppe zerstört Autospiegel

Hockenheim.Mehrere Anrufer meldeten am Samstag kurz nach 3.30 Uhr eine sieben- bis achtköpfige Personengruppe, die lauthals von der Ludwigstraße durch die Schulstraße in Richtung Hirschstraße lief. Die Gruppe würde beim Vorbeilaufen Autos beschädigen. Trotz der Fahndung mit fünf Streifenwagen habe kein Verdächtiger gefasst werde können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll es sich um Männer zwischen 20 und 25 Jahren gehandelt haben. Bislang konnten die Beamten sieben Fahrzeuge feststellen, deren Außenspiegel beschädigt wurden. Der Sachschaden gehe in die Tausende. Zeugen des Vorfalls sowie Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter Telefon 06205/2 86 00 zu melden. pol/sb

