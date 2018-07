Anzeige

„Hat total viel Spaß gemacht“

Und wie fanden die Bewerber das ungewöhnliche Job-Interview? „Ich musste mich so konzentrieren, die Fragen gut zu beantworten, dass ich die Geschwindigkeit und die Kurven kaum wahrgenommen habe“, sagte ein Teilnehmer nach seiner Rennrunde auf dem badischen Grand-Prix-Kurs.

Eine Teilnehmerin ergänzte begeistert: „Vor mir hat jemand gebremst, da bin ich doch etwas aus der Ruhe gekommen. Aber es hat total viel Spaß gemacht und ich würde mich immer wieder in einen Rennwagen setzen.“

Im Anschluss an die Job-Interviews ging es für die Bewerber auf den MLP-Campus nach Wiesloch, wo sie neben einer Führung auch Einblicke in den Erfolgsprozess bei MLP sowie ein gemeinsames Abendessen erwartete. Zum Abschluss dieses ereignisreichen und nervenaufreibenden Tages stand für die potenziellen Nachwuchsberater noch eine After Race Party in Heidelberg auf dem Programm. zg

