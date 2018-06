Anzeige

Hockenheim.Der Heidelberger Sänger und Songwriter Peter Saueressig tritt am morgigen Freitag um 20 Uhr mit „Balsamico live“ und seiner sechsköpfigen Band im Kulturhaus Pumpwerk auf. Die Besucher kennen ihn als stimmgewaltigen Solisten des „Heidelberger Hardchors“. Auch in seiner eigenen Band „Balsamico“ finden sich weitere Mitglieder des witzigen maskulinen Klangkörpers. Neben dem britischen Musiker und Komponisten Peter Antony spielt auch Dirigent Bernhard Bentgens am Bass mit.

Die Band spielt neben Eigenkompositionen aus ihren vier „Balsamico“-Alben Stücke von Prince, Queen, Amy Winehouse, Sting, David Bowie und eigenwillige Coverversionen von Beatles- und Gershwin-Songs. Die Kombination aus Eigenkompositionen und ausgewählten Coverversionen verspricht ein Live-Erlebnis mit guter Laune, zum Zuhören, Genießen und Tanzen. Einlass ist ab 19 Uhr. zg