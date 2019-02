Rat will Entscheidung vor Gericht kippen

Hockenheim habe den Ärger, Reilingen die Gewerbesteuer, machte Fritz Rösch (CDU) seinem Unmut im Gemeinderat Luft. Die Verwaltung hatte dem Rat vorgeschlagen, die beim Verwaltungsgericht gegen einen Beschluss des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe zur immissionsschutzrechtlichen Genehmigung von Änderungen der Abfallaufbereitungsanlage der Firma Delvanis zurückzuziehen. Als Grund wurde genannt, dass die Klage wenig Ausschicht auf Erfolg hätte. Für den Rat kein Kriterium, der geschlossen dafür stimmte, die Klage aufrechtzuerhalten.

Röschs Ärger galt nicht nur dem finanziellen Aspekt, sondern auch dem Bonmot vom „gebrannten Kind“. Denn, so argumentierte er, bei der Asbestanlage am Herrenteich sei es ähnlich gelaufen, die Stadt habe dem Vorhaben nicht zugestimmt und sei am Schluss dennoch auf den Kosten sitzengeblieben.

Thorsten Utz vom Bauamt hatte eingangs der Aussprache nochmals die seit Juni während Vorgeschichte in Erinnerung gerufen. Damals hatte der Rat über einen immissionsrechtlichen Antrag der Firma zur Änderung der bestehenden Abfallaufarbeitungsanlage zu entscheiden. Das Votum fiel positiv aus, allerdings mit dem Vorbehalt, dass die Grenzwerte für Lärm, Staub und Geruch eingehalten werden.

Unter den Grenzwerten

Bei drei Punkten, der Installation eines Vorzerkleinerers, der Installation zusätzlicher Bandanlagen und der Entzerrung der Verarbeitungszeit, der Rat wollte keine Betrieszeiten vor 7 Uhr und nach 20 Uhr, wurde nicht zugestimmt.

Diese Vorbehalte wurden dem RP mitgeteilt, dass der Firma im November die immissionsschutzrechtliche Genehmigung übermittelte. Genehmigt wurden auch die von der Stadt monierten Punkte. Begründet wurde dies vom RP damit, dass die Immissionswerte laut einem Gutachten unterschritten würden. Auch der Lärm sei kein Thema, weshalb bei der Ausweitung des Betriebs auf 6 bis 22 Uhr nicht mit nachteiligen Auswirkungen zu rechnen sei.

Gegen diesen Bescheid des RP hat die Stadt im Dezember Klage erhoben und vorsorglich eine hilfsweise Klagebegründung mitgeliefert. Nun stand eine Frist an, bis gestern hätte eine ausführliche Klagebegründung folgen oder sie zurückgezogen werden müssen. Wofür die Verwaltung wegen der Aussichtslosigkeit der Klage votierte.

„Wir haben schon genügend Ärger mit der Firma gehabt“, stellt Markus Fuchs (CDU) fest, in dessen Augen die Stadt nichts zu verlieren hat, weshalb sie auf der Klage beharren sollte. Blieb für ihn noch die Frage nach den Kosten der Klage. Wie Utz erwiderte, ist der Streitwert auf 60 000 Euro festgelegt, daraus errechnen sich die Gebühren. Hinzu kämen die Kosten für einen Anwalt. Gabi Horn (FW) sprach sich gleichfalls dafür aus, die Klage aufrechtzuerhalten und sich „einen guten Anwalt zu nehmen“. Adolf Härdle (Grüne) trieb die Frage nach den zu beachtenden Fristen um, obendrein war ihm die Kostenfrage offen. Eigentlich sei er für die Aufrechterhaltung, so der Grüne, der von einer „fatalen Entscheidung im Nebel“ unter Zeitdruck sprach.

Dem Vorschlag von Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg, der die Sitzung leitete, den Punkt zurück in den Ausschuss zu verweisen, was möglich sei, da die Klage ja erhoben ist, wollte der Rat nicht folgen. Michael Sauter (CDU) brachte die Stimmung am Ratstisch auf den Punkt, als er davon sprach, die Klage den betroffenen Bürgern schuldig zu sein. Er plädierte dafür, sofort einen Anwalt einzuschalten. Dieser solle eine Fristverlängerung beantragen und die Klagebegründung, die in Karlsruhe schon provisorisch vorliegt, nachbessern.

