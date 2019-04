Ratsentscheidungen verständlich machen

Die Freien Wähler hatten die Bevölkerung zu ihrem Osterstand in der Karlsruher Straße eingeladen, und gekommen sind viele Besucher, um in vielen Gesprächen Anregungen zu geben und Wünsche zu äußern, die von den Stadträten Gabi Horn, Michael Sauter und Jochen Vetter in die nächsten Gemeinderatssitzungen mitgenommen werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Ein wichtiges Thema war dabei die Transparenz der Ratsentscheidungen: Einerseits sollen der Öffentlichkeit die Entscheidungen verständlich gemacht werden, andererseits sind aber Datenschutz- und Verschwiegenheitsgrundsätze zu beachten, ein nicht immer befriedigend zu lösendes Spannungsfeld.

Ein weiteres häufig angesprochenes Thema war die Kernzeitbetreuung an den Schulen, die zur Unterstützung berufstätiger Eltern ausgebaut werden sollte.

Vorstellig waren zudem Vertreter der neuen Bürgerinitiative „Autobahnraststätte“, um ihre Absichten und Befürchtungen darzulegen. Auch diese fanden ein offenes Ohr und man war sich einig, dass man hier frühzeitig aktiv werden muss.

Als Geschenk erhielten die Besucher gelb gefärbte Ostereier und erfrischende Zitronenlimonade aus den neuen Mehrwegbechern mit dem Slogan „Erfrischend anders!“.

Neuer Slogan auf Becher gedruckt

Die Kinder nahmen gerne die angebotenen süßen Osterhasen. Alle Gemeinderatskandidaten der FWV waren anwesend, um sich persönlich den Bürgern an diesem Morgen vorzustellen. Nach einem kurzweiligen Vormittag diskutierten die Freien Wähler noch lange über die neuen Erkenntnisse und laden schon heute zum Besuch des Infostandes am 11. Mai am gleichen Oort ein. Am Tag vor Muttertag gibt es ein kleines gelbes Präsent für die Besucher. gh

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 26.04.2019