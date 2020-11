Ratsthemen online diskutieren

Trotz oder gerade wegen der anhaltenden Beschränkungen möchte die Gemeinderatsfraktion der CDU Hockenheim weiterhin aktiv den Kontakt zwischen der Bevölkerung und der Kommunalpolitik suchen und wird ihre Fraktionssitzung online durchführen, wie es in einer Ankündigung der Christdemokraten heißt.

Im Mittelpunkt der Fraktionssitzung wird die Tagesordnung der anstehenden Gemeinderatssitzung am Mittwoch, 25. November, stehen. Diskutieren möchte man auch die aktuellen Haushaltsplanungen mit den geplanten Investitionen im Schul- und Kindertagesstättenbereich.

Die online Fraktionssitzung findet am Mittwoch, 18. November, um 19.30 Uhr statt. Um teilzunehmen, wird ein Computer oder Smartphone mit Internetanschluss, Mikrofon und Lautsprecher benötigt. Eine Kamera ist hilfreich. Die Anmeldedaten können direkt beim Fraktionsvorsitzenden Markus Fuchs unter Telefon 06205/1 66 28 oder per E-Mail an markus.fuchs@cdu-hockenheim.de angefordert werden. Interessierte Bürger sind zur Teilnahme an der CDU-Fraktionssitzung eingeladen. ska

© Hockenheimer Tageszeitung, Samstag, 14.11.2020