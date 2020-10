Raubfischangeln zum Finale

Hockenheim.Zum Mannschaftsangeln trafen sich die Mitglieder in den Rheinhäuser Buhnen. Da es die ganze Nacht geregnet hatte, die Temperatur auf neun Grad Celsius gefallen war und starker Wind herrschte, blieben fünf Angler direkt zu Hause. Die verbliebenen neun Angler ließen sich davon aber nicht die gute Laune verderben, schließlich ging es um das traditionelle und beliebte Mannschaftsangeln. Insgesamt wurde nicht schlecht gefangen, nur drei Angler blieben ganz ohne Fang.

Aber auch ein glückloser Angler kann durchs Losglück mit erfolgreichen Anglern ins Siegerteam gelost werden. So klang ein abwechslungsreicher und lustiger Tag gemütlich im Anglerheim aus, wo bereits ein warmes Mittagessen wartete.

Zum Abschluss der Saison angelten sowohl die Senioren als auch die Aktiven zeitgleich am Samstagnachmittag. Bei recht gutem Wetter und optimalem Wasserstand zog man an zwei verschiedene Angelstellen. Die Aktiven trafen sich erneut am Rhein in Rheinhausen. Elf Angler gingen an den Start, doch war die Ausbeute diesmal eher bescheiden, blieben doch sechs Angler ohne Fang. Die anderen fingen stattliche Brassen, Nasen und Barben.

Wegen der sich verschärfenden Corona-Lage fiel die anschließende übliche Feier etwas kleiner aus. Es warteten leckere Haxen auf alle Teilnehmer. Die Aktiven und die Senioren mussten aber räumlich getrennt voneinander „feiern“.

Ende Oktober treffen sich alle Angler zum gemeinsamen Raubfischangeln, welches eine willkommene Abwechslung zum Friedfischangeln ist. Hierbei kann jeder Teilnehmer seinen Angelplatz frei wählen, er muss nur pünktlich vor und nach dem Angeln am gemeinsamen Treffpunkt sein. mw

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 22.10.2020