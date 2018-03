Anzeige

Ein bislang unbekannter Täter betrat am Freitag, gegen 22.20 Uhr, ein Wettbüro in der Heidelberger Straße. Der Täter bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Angestellte übergab dem Täter Bargeld in bislang nicht bekannter Höhe. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Es wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit starken Kräften durchgeführt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 160 bis 170 Zentimeter groß, dunkle Maskierung sowie Sonnenbrille, bekleidet mit einer Winterjacke mit Kapuze. Die Kapuze mit Fellkragen hatte der Täter bei Tatausführung über den Kopf gezogen. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat machen können oder Hinweise auf die Identität des Mannes haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/1 74 55 55 zu melden. pol