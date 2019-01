Martin Engelmann ist Fotograf, Filmemacher, Speaker und Autor. Seine Bilder wurden unter anderem bei Der Spiegel, Geo, Die Zeit und National Geographic veröffentlicht. In Live-Vorträgen berichtet er jährlich bei rund 100 Terminen in Deutschland, Österreich und der Schweiz von seinen abenteuerlichen Reisen. Am Mittwoch, 20. März, um 20 Uhr ist Engelmann mit seinem Vortrag „Zu Fuß nach Rom“ in der Stadthalle zu Gast.

Im Jahre 1209 pilgerte Franz von Assisi nach Rom, um von Papst Innozenz III. die Legitimation seiner Lebensweise zu erbitten. Seine Reise führte ihn durch die schönsten Gebiete Italiens, und Franziskus entdeckte die Liebe zur Natur. Jahrhunderte später war diese außergewöhnliche Landschaft abermals Inspirationsquelle für große Künstler und Denker: Leonardo da Vinci, Michelangelo, Dante oder Botticelli.

Im grünen Herzen Italiens

Der Pilgerweg führt von Florenz über Assisi nach Rom. 500 Kilometer voll einzigartiger Natur im grünen Herzen Italiens. Während die Städte der Toskana, Umbriens und Latiums die Besucher einladen, Kunst und Kultur hautnah zu erleben, locken beschauliche Dörfer auf dem Land mit ihrer pittoresken Schönheit.

Martin Engelmann arbeitete über drei Jahre an seiner neuen Live-Reportage und hat sich mehrmals auf den Weg begeben. Er ist kein klassischer Pilger und auch nicht auf der Suche nach Gott. Es ist die Lust am Wandern, das Bedürfnis, neue Energie zu tanken und sich dem Rausch an Natur und Kultur hinzugeben, die ihn antreibt. In magischen Bildern berichtet er von seiner Reise.

Sie führt ihn viele Jahrhunderte in die Vergangenheit, auf einen Weg, an dem jedes Kunstwerk wie ein Meilenstein am Wegrand steht, um daran zu erinnern, dass die Schönheit der Landschaft die Inspiration und somit die Wiege der Kultur ist.

Seine schönsten Bilder veröffentlicht Engelmann jährlich im Fotokalender Gaia, dessen Reinerlös in weltweite Sozialprojekte geht. Im Lauf der Jahren hat er so über 215 000 Euro für Sozialmaßnahmen bereitgestellt. Sein Know-how vermittelt er auch in Fotoworkshops und Seminaren. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 24.01.2019