Die Vorlesepatin präsentiert in der Stadtbücherei am Samstag, 23. Februar, 10.30 Uhr, das Buch „Der Regenbogenfisch lernt verlieren“ von Marcus Pfister. Den „Regenbogenfisch“ von Pfister kennt jeder: Seit vielen Jahren begeistern die Bilderbücher kleine und große Leser. Der Eintritt ist frei; die Veranstaltung richtet sich an Kinder im Alter von vier Jahren. Aus organisatorischen Gründen wird um pünktliche Anwesenheit gebeten.

Im neuen Abenteuer des Regenbogenfischs geht es Marcus Pfister darum, Werte zum friedlichen Miteinander zu vermitteln. Jeder kann mal verlieren. Aber ein guter Verlierer zu sein, ist gar nicht so einfach. Der Regenbogenfisch verliert beim Versteckspiel. Da bricht er das Spiel ab und lässt die anderen Spieler ratlos zurück. Zum Glück steht ihm seine Freundin Rotflosse zur Seite und so wird alles gut. zg

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 21.02.2019