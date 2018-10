Regiert sogar ein Prinz?

„Bald ist es soweit, dann beginnt die närrische Zeit“ – unter diesem Motto fiebern die HCG-Narren dem 9. November entgegen. Denn an diesem Termin eröffnet die Erste Große Hockenheimer Carnevalsgesellschaft in der Stadthalle die Kampagne 2018/2019. Dabei feiert die HCG ihr 65-jähriges Bestehen und hat aus diesem Anlass wie in jedem Jubiläumsjahr wieder eine Lieblichkeit, etwa ein Prinzenpaar – oder vielleicht sogar einen Prinzen?

Noch ist das ein gut gehütetes Geheimnis, doch wenn sich an jenem Abend für geladene Gäste und befreundete Vereine in der Stadthalle der Vorhang hebt, werden ihr, ihnen oder ihm die Herzen garantiert zufliegen, heißt es in der Ankündigung der Fasnachter.

Wer erkämpft Rathausschlüssel?

Nach einer kurzen Pause folgt am 11.11. um 11.11 Uhr der traditionelle Rathaussturm. Obwohl dieses Jahr an einem Sonntag, hat sich die Stadtverwaltung bereiterklärt, die Narren zu empfangen. Schließlich geht es an diesem Tag auch um die Macht im Rathaus: Geht sie an die HCG mit ihrer Regentschaft oder an die Blau-Weißen um Präsident Ziegler – oder ist die Stadtverwaltung stark genug, den Schlüssel zu behalten? Danach zieht der Tross aus HCG, Blau-Weiß und Fanfarenzug der Rennstadt Hockenheim zum Zehntscheunenplatz, um die Fasnacht mit Glühwein und Brezeln gebührend zu begrüßen. Sowohl zum Rathaussturm wie auch zur Fasnachtsbegrüßung ist die Bevölkerung eingeladen. uhkl

