Regionale Produkte im Fach

Für den Gemüsehof Schmitt ist es ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg hin zum Bauernladen, für die Nutzer schon jetzt ein tolles Angebot – der Verkaufsautomat in der Heidelberger Straße 120. Dort, wo ab dem Januar der Gemüsehof Schmitt mit einem Verkaufsladen vertreten sein will, können sich die Verbraucher schon jetzt mit frischen, regionalen Produkten eindecken.

„Wir setzen auf regionale Grundnahrungsmittel“, umreißt Helen Schmitt die Philosophie ihres Hauses, die ab dem Januar in dem Laden an der Ecke zur Waldstraße einziehen soll, die schon jetzt im Verkaufsautomat zu erkennen ist. Denn regional heißt für Schmitt zweierlei – der Erzeuger muss dem Produkt klar zugeordnet werden können und dieses darf in einem Umkreis von maximal 50 Kilometer um die Rennstadt hergestellt worden sein. „Aktuell sind wir bei 35 Kilometern“, sieht Schmitt eine klare Grenze, ab wann von regional nicht mehr die Rede sein kann.

Saisonaler Mix im Angebot

Regional heißt im Umkehrschluss aber auch, dass die Produkte jahreszeitlich sein müssen – „wir bilden einen saisonalen Mix ab“, stellt Schmitt fest und zeigte auf den Automaten, in dem derzeit Eier, Salat, Dosenwurst, eingemachter Spargel und Kartoffeln auf die Verbraucher warten. Per Button ist für die Kunden genau zu erkennen, woher die Produkte stammen, welcher Bauer sie produziert hat. Sechs Landwirte sind beim Start mit dabei, doch werden es mit Sicherheit mehr, je nach nachgefragten Produkten, ist sich Schmitt sicher.

Noch, merkt Tobias Schmitt an, nimmt der Automat keine Scheckkarten, nur Bargeld, doch werde sich das noch ändern. Auf jeden Fall bietet er schon jetzt die Gewähr, sich rund um die Uhr mit Nahrungsmitteln eindecken zu können. Frisch und gekühlt, eben „Qualität querbeet“, wie es die Maxime der Schmitts ist.

Bisher, so Helene Schmitt, sei man in der Spargelzeit mit einem Laden in der Hirschstraße präsent gewesen. Aus diesem zeitlich begrenzten Angebot sei die Idee entstanden, der Bevölkerung ein großes Angebot an regionalen Grundnahrungsmitteln bieten zu können, einen ständigen Laden zu eröffnen.

Was ab dem Januar der Fall sein wird. An drei, vier Tagen die Woche, in der Saison auch länger, soll der Laden geöffnet haben, für den Schmitt noch eine Menge Ideen hat, den sie um Mehl, Kaffee oder Bäckereiprodukte erweitern will. Je nach Nachfrage, aber auf jeden Fall stets aus regionaler Produktion. Wie sich schon jetzt anhand des Verkaufsautomaten erkennen lässt.

© Hockenheimer Tageszeitung, Mittwoch, 21.10.2020