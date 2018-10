Reich an Kunst und Kultur

In den Osterferien 2019 führt eine Studienfahrt des Freundeskreises des Gauß-Gymnasiums unter der Leitung von Konrad Schillinger vom 18. bis 27. April nach Sizilien. So vielfältig wie die Geschichte dieser größten Insel im Mittelmeer sind auch die Kulturen, die sie durch ihre einmaligen Kunst- und Kulturzeugnisse geprägt haben.

Die Gruppe fliegt mit Lufthansa nach Catania und wird in einem bei Taormina am Meer gelegenen Hotel die ersten drei Nächte verbringen. Dann geht es weiter ins Landesinnere. Das nächste Etappenziel heißt Agrigent. Während der zweiten Hälfte der Reise wird die Gruppe wieder am Meer nahe Palermo untergebracht sein. Von hier aus werden verschiedene Ausflüge unternommen, unter anderem nach Palermo und Monreale, Segesta und Celalu. Der Rückflug erfolgt von Palermo aus.

Die Reisegruppe wird die faszinierende Insel zur schönsten Reisezeit erleben, wenn der Frühling weite Teile Siziliens in ein buntes Blütenmeer verwandelt.

Interessenten können sich direkt an Konrad Schillinger wenden, Telefon 06232/6 12 63, E-Mail an koschillinger@aol.com. khs

© Hockenheimer Tageszeitung, Donnerstag, 25.10.2018