Reise auf den Flügeln der Fantasie

Hockenheim.In diesem Jahr wurde der bundesweite im November auf dem Plan stehende Vorlesetag zum Thema „Europa und die Welt“ in der Pestalozzi-Schule so gestaltet, dass jede Klassenlehrerin in ihrer eigenen Klasse ein Buch vorstellte. In der Klasse 3b zum Beispiel führte die literarische Reise mit einem Buch aus der Reihe „Das magische Baumhaus“ in die weite Welt.

Der sechste Band aus der beliebten Buchreihe von Mary Pope Osborne trägt den Titel „Gefahr am Amazonas“. Emelie und Jasmin waren neben der Klassenlehrerin die Vorleserinnen an diesem Morgen. Jasmin hatte sich sogar darauf vorbereitet, indem sie am Tag zuvor in der Bücherei zwei Bände ausgeliehen und schon mal zu Hause laut vorlesen geübt hatte. Alle Lesevorträge waren so gut, dass sich die Spannung rund um die Buchhelden Anne und Phillip auf die Klasse übertrug.

Abenteuer im Regenwald

Max fand den Vorlesetag cool und schön, dass man an diesem Schultag so viel Zeit für die Geschichte hatte. Die Szene, als die Geschwister im Regenwald in der Baumkrone eines riesigen Baumes gelandet waren und mit Hilfe einer Leiter mindestens 50 Meter in die Tiefe klettern mussten, war für ihn besonders interessant. Was dort wohl auf die beiden warten würde – Spinnen, Riesenameisen oder andere unheimliche Tiere?

Es blieb jedenfalls spannend bis zum Schluss, waren sich Jasmin und Emelie einig. Schade, dass die Geschichte mittendrin gestoppt wurde. Vielleicht findet sich ja im Laufe der nächsten Tage noch Zeit, das Buch fertig zu lesen. Emelie fand es sehr schön, dass alle so gut zugehört haben, und wünscht sich, das Ende des Buches noch zu erfahren. Kann die Fee Morgan gerettet werden? Mit Sicherheit wird sie einen Weg finden, das Ende zu erfahren – vielleicht mit Hilfe der Bücherei.

Mit der richtigen Geschichte ist es leicht, das Interesse der Kinder zu wecken und ihre Fantasie anzuregen. Es ist immer toll, zu sehen, wie Kinder die Geschichten aufnehmen und auch über einen längeren Zeitraum gut zuhören können.

Der Vorlesetag war eine gelungene Form der Abwechslung im Schulalltag und war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg, befanden nicht nur die Schüler, sondern auch die Lehrer. zg/eh

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 27.11.2020