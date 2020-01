Von zwei Jahren Reiseabenteuer am Polarkreis berichten Petra und Gerhard Zwerger-Schoner bei einer Multivisionsshow unter dem Titel „Europas hoher Norden“ am Dienstag, 4. Februar, um 20 Uhr in der Stadthalle.

Mit ihrem eigens für den langen Trip adaptierten Camper, ihrer „rollenden Almhütte“, machten sich die bekannten Tiroler Fotografen und Filmemacher auf, die größte und wildeste Naturlandschaft Europas zu erkunden: die riesige Polarregion unseres Kontinents – zu allen Jahreszeiten, bei allen Stimmungen.

Auf ihrer Reise begegnen sie Aussteigern und Abenteurern, sitzen am Lagerfeuer, steigen auf Berge, wandern durch Täler und entlang unberührter Küsten. Wärmen sich in der Morgensonne am dampfenden Fluss, liegen rücklings im Gras, lassen sich von farbigem Herbstlaub berieseln – und von frischem Schnee, berauscht vom Tanz der mystischen Nordlichter am Nachthimmel. „Und sie zeigen, wie man in die stabilste Währung investiert, die es gibt: das eigene Glück!“, heißt es in der Ankündigung. zg

