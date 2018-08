Anzeige

Auf ein Neues: Karl Götzmann, der Geschäftsführer des Fördervereins Gartenschaupark, gibt nicht auf. Erneut wurde ein Versuch gestartet, erholungs- und entspannungssuchenden Besuchern des Gartenschauparks ein besonders Angebot zu machen: Zwischen den Bäumen auf dem Robinienhügel wurden zwei Hängematten gespannt.

Sich im Sommer im Schatten der Bäume in den Hängematten in den Schlummer wiegen zu lassen, viele Menschen hat dies in den Park gezogen, darunter nicht wenige, die ihn als Ersatzgarten oder Verlängerung des Balkons verstehen. Was auch für die Liegewiese gilt, die im Sommer ebenfalls gut besucht wird und mit Sicherheit auch für den im nördlichen Bereich angelegten Grillplatz, der nicht nur ein geselliger Treff ist, sondern auch eine Alternative für all jene, die bei den eigenen vier Wänden keine Gelegenheit zum Grillen haben.

Doch zurück zu den Hängematten, die vom Verein schon öfter gespannt wurden, stets mit dem gleichen Ergebnis – kaum gehangen waren sie schon zerstört. Mit Zigaretten und Feuerzeugen wurden Löcher in den Stoff gebrannt, mit dem Messer noch schlimmere Zerstörungen angerichtet. Weshalb der Verein nun zu einer „einfacheren Variante“ griff, zwei Hängematten für je eine Person mit einer maximalen Belastung von 120 Kilogramm. Nicht weil Einzelpersonen weniger destruktiv sind, sondern aus Kostengründen, immerhin haben die Matten ihren Preis. Nun ist Götzmann gespannt, wie lange die Matten nun halten. aw