Rennsitze geben Mobilitätspfad erste Konturen

Rechtzeitig zum Fest sind am Donnerstag die ersten Rennsitze, ein Projekt der Gruppe Mobilitätsstadt Hockenheim (MSH), fertiggestellt worden. Die Sitze sind Teil des Mobilitätspfades, der sich vom Bahnhof bis zum Motodrom erstreckt. Sie dienen der Neuorientierung der Stadt auf Nachhaltigkeit und Mobilität, die seit einiger Zeit mit verschiedenen Projekten gefördert werden.

Dazu zählen unter anderem die „NextBike“ Stationen, die Aktionen von Solardrom rund um die Nutzung von Solarenergie sowie die Projekte für E-Mobilität und neue Nutzungsoptionen für den Hockenheimring.

Symbolträchtig und einzigartig

Die Einweihung der ersten Sitzgruppen an Bahnhof, Wasserturm, Feuerwehr und Hockenheimring erfolgte durch Oberbürgermeister Marcus Zeitler, seinen Stellvertreter Thomas Jakob-Lichtenberg sowie einige Stadträte. Ein besonderer Dank der MSH galt allen Fraktionen des Gemeinderates, deren Unterstützung und Partnerschaft das Projekt in diesem Jahr entscheidend vorangebracht hatten, sodass sich jetzt die Bürger und Besucher an symbolträchtigen und in ihrer Art einzigartigen Sitzgelegenheiten erfreuen können.

Orientierungstafeln angebracht

Der letzte Schritt zur Inbetriebnahme der Rennsitze waren die Anbringung der Orientierungstafeln durch die MSH-Gruppe auf den Reifenstapeln der Sitze, die bei einer kurzen Rast dem Betrachter Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten der Stadt vermitteln.

Die Rennsitze sind eine Gemeinschaftsleistung der Hockenheimer Firmen John, Saxon, Ziegler und der Hockenheimring GmbH, die die Akteure der Mobilitätsstadt-Gruppe mit Rat und Tat unterstützten. Im Jahr 2020 sollen weitere Aktionen zur Ausgestaltung des Mobilitätspfads folgen. pwe

© Hockenheimer Tageszeitung, Freitag, 20.12.2019